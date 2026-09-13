Θρήνος στα Χανιά για την 19χρονη Ρενάτα

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στα Χανιά ο θάνατος της 19χρονης Ρενάτας , η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Χαλέπας. Η νεαρή οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οδό Κ. Μητσοτάκη, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη. Η 19χρονη εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και κατόπιν στο πεζοδρόμιο. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία.

Η έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου στη Χαλέπα

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσικλέτα βγήκε από την πορεία της παραμένουν υπό διερεύνηση. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κ. Μητσοτάκη, έναν από τους κεντρικούς δρόμους της περιοχής της Χαλέπας στα Χανιά.

Στο σημείο όπου έγινε η πρόσκρουση, φίλοι της Ρενάτας άφησαν λουλούδια και αντικείμενα στη μνήμη της. Μηνύματα αποχαιρετισμού έχουν αναρτήσει φίλοι, συμμαθητές και συναθλητές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΑΟ Χανιά

Η 19χρονη ήταν πρώην αθλήτρια της γυναικείας ομάδας του Αθλητικού Ομίλου Χανιά. Ο σύλλογος εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλειά της:

«Η οικογένεια του ΑΟ Χανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Ρενάτας Σταυρουλάκη, πρώην αθλήτριας της γυναικείας ομάδας του συλλόγου μας.

Η Ρενάτα υπήρξε μέλος της οικογένειας του ΑΟ Χανιά και η είδηση της απώλειάς της μας γεμίζει όλους με συγκίνηση και θλίψη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Καλό ταξίδι, Ρενάτα.

Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά».