Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πάρο

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Στρουμπούλα, στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών της Πάρου, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παρά την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς, ο τοπικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο εκδήλωσης αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η βλάστηση εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξημένη θερμοκρασία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 σε χαμηλή βλάστηση και, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ξεκίνησε όταν τετράτροχο όχημα που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στη γύρω έκταση.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου διέθεσε δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος μετακινήθηκαν προς την Πάρο επτά πυροσβέστες από τη Σύρο, ενώ υπήρξε κινητοποίηση και πρόσθετων δυνάμεων από γειτονικά νησιά.

Ο αντιδήμαρχος Πάρου, μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ, αναφέρθηκε στην έγκαιρη επέμβαση του τοπικού πυροσβεστικού κλιμακίου, του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, καθώς και στον άμεσο συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Όπως σημείωσε, η γρήγορη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων συνέβαλε καθοριστικά ώστε η πυρκαγιά να αντιμετωπιστεί πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για επιτήρηση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ