Μαραθώνας: Νέα κατάσχεση 26,8 κιλών κοκαΐνης στην επιχείρηση «Τα Άνθη του Κακού»

Νέα ποσότητα 26,8 κιλών κοκαΐνης εντόπισαν στον Μαραθώνα κλιμάκια της ΔΕΟΣ, της νεοσύστατης υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα συνδέθηκε με το εγκληματικό κύκλωμα που είχε αποκαλυφθεί στην επιχείρηση «Τα Άνθη του Κακού», ενώ σε βάρος του ιδιοκτήτη του υπό ανέγερση κτηρίου σχηματίστηκε δικογραφία. Ο ιδιοκτήτης διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται.

Η νέα κατάσχεση ακολούθησε τον εντοπισμό 84 κιλών κοκαΐνης σε Αρτέμιδα και Μαραθώνα, όπου η ουσία είχε φτάσει κρυμμένη μέσα σε μπουκέτα λουλουδιών. Για την οργάνωση που φέρεται να συνδέεται με τις υποθέσεις αυτές είχαν συλληφθεί έξι μέλη της.

Η έρευνα της ΔΕΟΣ και οι πληροφορίες του DEA

Η κινητοποίηση της ΔΕΟΣ ξεκίνησε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών, DEA, της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Οι πληροφορίες αφορούσαν ποσότητα κοκαΐνης σε γειτονικό αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας όπου είχε προηγουμένως κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε περιοχή της Αττικής.

Η αρχική έρευνα αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ σε άλλη αναφορά τοποθετείται στις 9/9/2026. Από τα ευρήματα προέκυψε ότι η πρόσθετη ποσότητα αποδίδεται στο ίδιο εγκληματικό κύκλωμα.

Τα είχαν κρυμμένα σε λαγούμι ΑΑΔΕ

Κατά την εκδοχή των αρχών, πρόκειται για μέρος παλαιότερης παράνομης εισαγωγής κοκαΐνης από την Κολομβία. Η μεταφορά φέρεται να έγινε με την ίδια μέθοδο απόκρυψης της ουσίας σε ανθοδέσμες και λουλούδια, που είχε χρησιμοποιηθεί στην υπόθεση της επιχείρησης “τα ‘Ανθη του Κακού”.

Κοκαΐνη, μαχαίρι και σφαίρες σε γιαπί στον Μαραθώνα

Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ πραγματοποίησαν αυτοψίες σε αποθήκες, όμορους χώρους και υπό κατασκευή οικοδομές. Σε παραπλήσιο υπό ανέγερση οίκημα, ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου που εκμίσθωνε την κατοικία στην οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα 26,8 κιλά κοκαΐνης.

Μαζί με την ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι τύπου κυνηγετικού – επιβίωσης με λάμα 21 εκατοστών και σφαίρες διαφορετικών διαμετρημάτων.

Η κοκαΐνη ήταν συσκευασμένη σε πλάκες, έτοιμες για διάθεση. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι έφερε ειδική σήμανση, όμοια με εκείνη που είχαν τα καλούπια και οι πρέσες που είχαν κατασχεθεί στις 9 Σεπτεμβρίου από την εγκληματική οργάνωση. Η σήμανση αυτή αποδίδεται στην ταυτότητα της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας.

Υπόγεια υδατοδεξαμενή και χώρος «λαγουμιού»

Κατά την έρευνα στο υπό κατασκευή κτήριο και στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εντοπίστηκαν μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή και υπόγειος χώρος τύπου «λαγουμιού». Στα σημεία αυτά είχαν αποκρυφθεί τα κατασχεθέντα αντικείμενα.

Η ΑΑΔΕ αντιμετωπίζει τη νέα κατάσχεση ως συνέχεια της έρευνας για τη διακίνηση κοκαΐνης από την Κολομβία μέσω ανθοδεσμών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά τον ιδιοκτήτη του υπό ανέγερση ακινήτου, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και αναζητείται.