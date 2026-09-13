Φωτιά σε καφετέρια. Κινδύνευσε και άλλο κτίριο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) στις Κρηνίδες, όταν, περίπου στις 04:30, εκδηλώθηκε φωτιά σε καφετέρια που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Η πυρκαγιά, η οποία μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο από τι προκλήθηκε, πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε στους δύο επάνω, άδειους ορόφους του κτιρίου.

Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα το ακίνητο να καταστραφεί. Παράλληλα, κινδύνευσε και διπλανό κτίσμα, από το οποίο απομακρύνθηκαν προσωρινά οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε αυτό, για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο όπως αναφέρει στην αναρτησή του ο Γιάννης Κομνηνός παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού και την αποτροπή τυχόν αναζωπύρωσης.Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται