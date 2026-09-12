Αντώνης Ρέμος: Η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη παρουσία χιλιάδων θεατών

Ο Αντώνης Ρέμος επέλεξε να ανοίξει τη μεγάλη επετειακή συναυλία του στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μπροστά σε χιλιάδες θεατές που είχαν συγκεντρωθεί στην παραλία για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του διαδρομής, ερμήνευσε το «Ανήκω σε εμένα», ενώ στο video wall προβαλλόταν μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εμφανίστηκε συγκινημένος από την αρχή της βραδιάς και, μετά το πρώτο τραγούδι, ζήτησε από το κοινό να χειροκροτήσει τον Θανάση Βασιλά, τον οποίο περιέγραψε ως “το μπουζούκι που ήταν κοντά” στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και τον πρώην μαέστρο του ερμηνευτή, Γιάννη Δίσκο.

Χιλιάδες θεατές τραγούδησαν μαζί με τον Α. Ρέμο ΙΝΤΙΜΕ

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στους θεατές με σπασμένη φωνή και είπε: “Μια μικρή στιγμή, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη, που θέλω σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας αλλά με την παρουσία μας να στείλουμε εκεί ψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς“.

Κατά την ερμηνεία του τραγουδιού, ο Αντώνης Ρέμος φώναξε “αγόρι μου”, ενώ το κοινό τον ακολούθησε τραγουδώντας.