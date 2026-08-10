Θήβα: Πρώτα τον χτύπησαν και μετά τoν λήστεψαν

Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας σε βάρος αλλοδαπου στην Θήβα. Συγεκριμένα μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ταυτοποιήθηκε ένας άνδρας για περιστατικό ληστείας το πρωί της Παρασκευής.

Ο άνδρας μαζί με έναν συνεργό του φέρονται να πήγαν σε αποθήκη που βρισκόταν ο αλλοδαπός. Αφού τον χτύπησαν, τον λήστεψαν.Ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία,ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας.Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θήβας διενεργεί την προανάκριση.