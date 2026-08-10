Ρόδος: Στοπ σε διακίνηση λαθραίων τσιγάρων στο αεροδρόμιο

Στα χέρια των αρχών δύο αλλοδαπές στο αεροδρόμιο της Ρόδου για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ρόδου συνέλαβαν τις δύο γυναίκες 42 και 45 ετών οι οποίες φέρονται να έκαναν λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Οι κατηγορούμενες πέρασαν από έλεγχο των αστυνομικών κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο με διεθνή πτήση. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε πως μετέφεραν σε έξι αποσκευές τους 3928 πακέτα τσιγάρων.

Τα τσιγάρα δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης και κατασχέθηκαν από της αρχές. Τα κατασχεθέντα πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για να υπολογιστούν οι διαφύγοντες φόροι – δασμοί.

Οι δύο γυναίκες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.