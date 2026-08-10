Φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμβάλλουν και εθελοντές με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων, προειδοποιώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.