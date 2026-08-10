Τροχαίο στην Κηφισίας, οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 21χρονος κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα το οποίο κινούνταν κανονικά στην πορεία του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο 21χρονος οδηγός του οχήματος που κινήθηκε ανάποδα και οι δύο συνεπιβάτιδές του, ηλικίας 20 και 16 ετών.

Τραυματισμοί σημειώθηκαν επίσης στον 25χρονο οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου και στη 27χρονη συνεπιβάτιδά του.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομία. Οι τέσσερις ενήλικες τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Στον 21χρονο οδηγό πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν τρεις φορές πάνω από το όριο 0,74.

Ο ίδιος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και σωματικές βλάβες.