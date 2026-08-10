Φωτιά στην Γαστούνη Ηλείας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Γαστούνη Ηλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Επίσης εθελοντές με υδροφόρες και μηχανήματα έργου συμβάλλουν, για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.