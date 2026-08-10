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Φωτιά στην Γαστούνη Ηλείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/08/2026 15:43
Φωτιά στην Γαστούνη Ηλείας
INTIME

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Γαστούνη Ηλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Επίσης εθελοντές με υδροφόρες και μηχανήματα έργου συμβάλλουν, για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

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