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Φωτιά στα Κοττέικα Ηλείας – Σηκώθηκαν 7 εναέρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/08/2026 16:03
Φωτιά στα Κοττέικα Ηλείας – Σηκώθηκαν 7 εναέρια
PHOTO- INTIME

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Στο έργο των πυροσβεστών συμβάλλουν και εθελοντές με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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