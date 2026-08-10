Φωτιά στα Κοττέικα Ηλείας – Σηκώθηκαν 7 εναέρια
Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Στο έργο των πυροσβεστών συμβάλλουν και εθελοντές με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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