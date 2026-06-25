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Ναυαγοσώστες εν ώρα καθήκοντος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/06/2026 13:41

Με το καλοκαίρι να έχει έρθει για τα καλά και τους λουόμενους να έχουν κατακλύσει τις παραλίες, οι ναυαγoσώστες αναλαμβάνουν δράση.

Η Αφροδίτη Μαραμάθα, υπεύθυνη εκπαίδευσης πανελλήνιας σχολής ναυαγωσωστικής, και οι συναδελφοί της στους ρόλους του ναυαγοσώστη και του θύματος προσομοιώνουν περιστατικό διάσωσης και αναλύουν την χρησιμότητα του απινιδωτή.

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