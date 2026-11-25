Το κατώφλι των δικαστικών αρχών αναμένεται να περάσουν σήμερα η μητέρα και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τα δύο ανήλικα παιδιά της –ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών– μόνα τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης για πάνω από πέντε ώρες.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις εξηγήσεις που θα δώσει το ζευγάρι, στην ποινική του αντιμετώπιση, καθώς και στην απόφαση που θα ληφθεί για την επιμέλεια και το μέλλον των δύο παιδιών.

Την ίδια ώρα, το 4χρονο κοριτσάκι και το 2χρονο αγοράκι χαίρουν άκρας υγείας και παραμένουν, με εντολή εισαγγελέα, στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11), όταν οι γείτονες άκουσαν τα γοερά κλάματα και τις φωνές των παιδιών και κάλεσαν την Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα του σπιτιού, αντικρίζοντας εικόνες πλήρους εγκατάλειψης.

«Σε πολύ καλή κατάσταση τα παιδιά»

Μιλώντας για την κατάσταση των ανηλίκων, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατείου, Γιώργος Δόντσιος, επιβεβαίωσε πως είναι καλά στην υγεία τους και οι εξετάσεις τους είναι καθαρές, προσθέτοντας ότι «παραμένουν υπό αστυνομική φύλαξη εν αναμονή της σημερινής (25/11) δικασίμου, ώστε να φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη».

Ο κ. Δόντσιος εξέφρασε την ευχή να βρεθεί τρόπος ώστε η μητέρα να αναλάβει ξανά τα παιδιά υπό καθεστώς επίβλεψης και προστασίας, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη παραμονή σε νοσοκομειακούς θαλάμους είναι επιβαρυντική για τα ίδια, παρόλο που οι κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για τη φροντίδα τους.

Παράλληλα, ανέδειξε το ευρύτερο ζήτημα της παραμονής εγκαταλελειμμένων παιδιών στα δημόσια νοσοκομεία, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων δομών φιλοξενίας. Όπως ανέφερε, υπάρχουν περιπτώσεις που ανήλικοι παραμένουν φρουρούμενοι σε παιδιατρικές κλινικές ακόμη και για μήνες, γεγονός που επιβαρύνει τον ψυχισμό τους.

Βάσει των στοιχείων που παρέθεσε, στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας εκτιμάται ότι φιλοξενούνται σήμερα περισσότερα από 60 παιδιά, ενώ μόνο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης καταγράφονται περίπου 20 τέτοια περιστατικά ετησίως, καθιστώντας αναγκαία την άμεση θεσμική επίλυση του προβλήματος.