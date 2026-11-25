Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο αποθήκης στη Μάνδρα Αττικής
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε κλήση γύρω στις 5:00 για φωτιά.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αύλειο χώρο, όπου καίγονται παλέτες. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, προερχόμενοι από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Ελευσίνας και των Μεγάρων.
Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.
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