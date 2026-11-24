Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε κοντά στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο οδηγός.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - LEONIDIO.GR

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν στην περιοχή “Μύτη” έξω από το Λεωνίδιο Αρκαδίας όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τον οδηγό από το όχημα. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - LEONIDIO.GR

Τον άνδρα παρέλαβε χωρίς τις αισήσεις του ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: Leonidio.gr