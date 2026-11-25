Τι ισχύει για ΜΜΜ, πτήσεις, πλοία, σχολεία και νοσοκομεία, καθώς και τις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η 24ωρη πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και Εργατικά Κέντρα σε όλη τη χώρα, αλλάζει τη λειτουργία των μεταφορών και των δημόσιων υπηρεσιών. Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ κινούνται με περιορισμένο ωράριο, στον Προαστιακό εφαρμόζονται στάσεις εργασίας, ενώ πτήσεις προς περιφερειακά αεροδρόμια ακυρώνονται και ακτοπλοϊκά δρομολόγια επηρεάζονται.

Στην κινητοποίηση έχουν δηλώσει συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται αυξήσεις μισθών, αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, συλλογικές συμβάσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, καθώς και μέτρα για τη στέγη και πλαφόν στα ενοίκια.

Απεργιακά συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις. Στην Αθήνα, η ΑΔΕΔΥ καλεί στις 10:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ έχει ορίσει συγκέντρωση την ίδια ώρα στα Προπύλαια. Εργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 11:00 στα Χαυτεία.

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και μεγάλες πόλεις

Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά, το ραντεβού έχει οριστεί για τις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Στην Πάτρα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στο Εργατικό Κέντρο. Στο Ηράκλειο, έχει οριστεί στις 10:00 στην πλατεία Ελευθερίας, στη Λάρισα στις 10:30 στην κεντρική πλατεία και στον Βόλο στις 10:30 στην πλατεία Ελευθερίας.

Στα Ιωάννινα, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στις 10:00 στο Εργατικό Κέντρο. Στα Χανιά, στις 10:00 στη Δημοτική Αγορά και στην Καλαμάτα, στις 10:30 στον πεζόδρομο της Αριστομένους.

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ από 09:00 έως 18:00

Οι εργαζόμενοι στις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας και στο Τραμ πραγματοποιούν δύο στάσεις εργασίας: από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Οι γραμμές 1, 2 και 3, ο Ηλεκτρικός και το Τραμ λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 18:00. Στο ίδιο διάστημα εκτελούνται τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο, με τις τελευταίες αναχωρήσεις να γίνονται πριν από τις 17:00.

Στη Γραμμή 1 του Μετρό, οι σταθμοί ανοίγουν στις 09:00. Οι τελευταίοι συρμοί αναχωρούν από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35, από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09, από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07, καθώς και από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Στις γραμμές 2 και 3, οι τελευταίες αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις γίνονται στις 18:00. Από Ανθούπολη προς Ελληνικό, ο τελευταίος συρμός αναχωρεί στις 17:47 και από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44.

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας, η τελευταία αναχώρηση είναι στις 17:36 και στην αντίθετη κατεύθυνση στις 17:43. Η τελευταία αναχώρηση από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο είναι στις 16:58, ενώ από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο στις 16:54.

Στο Τραμ, στη Γραμμή 6, το πρώτο δρομολόγιο από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη αναχωρεί στις 10:04 και το τελευταίο στις 17:08. Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα, το πρώτο δρομολόγιο είναι στις 09:15 και το τελευταίο στις 16:18. Ο τελευταίος συρμός προς Νέο Κόσμο αναχωρεί στις 16:34.

Στη Γραμμή 7, από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος, το πρώτο δρομολόγιο γίνεται στις 09:31 και το τελευταίο στις 16:07. Η τελευταία αναχώρηση προς ΣΕΦ έχει οριστεί για τις 16:31.

Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας, το πρώτο δρομολόγιο ξεκινά στις 10:05 και το τελευταίο στις 16:41. Η τελευταία αναχώρηση προς τη 2η Αγίου Κοσμά πραγματοποιείται στις 17:12. Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας, το πρώτο δρομολόγιο είναι στις 09:51.

Λεωφορεία και τρόλεϊ κινούνται κανονικά

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στην Αττική αναμένεται να εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγιά τους, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων τους.

Η περιορισμένη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς μπορεί να αυξήσει την επιβατική κίνηση σε λεωφορεία και τρόλεϊ, καθώς και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη, τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ και τα περιαστικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Σερρών πραγματοποιούνται κανονικά. Στο Μετρό Θεσσαλονίκης, από τις 09:00 παραμένουν κλειστοί, κατόπιν αστυνομικής εντολής και λόγω των συγκεντρώσεων, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι». Οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση από τους συγκεκριμένους σταθμούς.

Προαστιακός Αθήνας: Στάσεις εργασίας και δρομολόγια ασφαλείας

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Οι μηχανοδηγοί του Προαστιακού Αθηνών, στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Κιάτο – Χαλκίδα, κάνουν στάσεις εργασίας από τις 04:00 έως τις 08:00 και από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι μηχανοδηγοί ζητούν ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, μέτρα κατά της ακρίβειας, συλλογικές συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις και κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Η Hellenic Train αναφέρει ότι, με προσωπικό ασφαλείας και με τη συνδρομή των σωματείων εργαζομένων, θα εκτελέσει συγκεκριμένα δρομολόγια. Στη διαδρομή Πειραιάς – Κιάτο θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια 300, 1302, 2300 και 2304. Στη διαδρομή Κιάτο – Πειραιάς, τα 1301, 1303 και 2305.

Στη διαδρομή Πειραιάς – Αεροδρόμιο θα κινηθούν τα δρομολόγια 1200, 1204 και 1234, ενώ στη διαδρομή Αεροδρόμιο – Πειραιάς τα 1203, 1209 και 1239. Στις γραμμές Αθήνα – Χαλκίδα και Χαλκίδα – Αθήνα θα εκτελεστούν τα δρομολόγια 1534 και 2534, καθώς και 1531 και 2533 αντίστοιχα.

Η εταιρεία προειδοποιεί ότι οι ευρύτερες κινητοποιήσεις μπορεί να επιφέρουν επιπλέον αλλαγές και καλεί τους επιβάτες να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.hellenictrain.gr, του τηλεφωνικού κέντρου 14511 ή των κατά τόπους εκδοτηρίων.

Ακυρώσεις πτήσεων σε 15 περιφερειακά αεροδρόμια

Στις αεροπορικές μετακινήσεις, η συμμετοχή του Πανελλήνιου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην 24ωρη απεργία, από τις 00:00 έως τις 23:59, οδηγεί σε ακυρώσεις πτήσεων κυρίως προς μικρά περιφερειακά αεροδρόμια. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν αρμοδιότητες στην εξυπηρέτηση αεροσκαφών και στην παροχή υπηρεσιών πληροφοριών πτήσης AFIS.

Δεν πραγματοποιούνται πτήσεις στα αεροδρόμια Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου. Συνολικά, αναμένεται να ματαιωθούν 32 πτήσεις.

Η διοίκηση της ΥΠΑ είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της συμμετοχής άλλων συνδικαλιστικών φορέων της υπηρεσίας στην απεργία, χωρίς να συμπεριλάβει στην προσφυγή της τον Σύλλογο Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχει ανακοινώσει 24ωρη κινητοποίηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, με προσωπικό ασφαλείας για πτήσεις έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικές αποστολές. Οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους μέσω των αεροπορικών εταιρειών και του αεροδρομίου αναχώρησης.

Οι ακυρώσεις της AEGEAN και της Sky express

Η AEGEAN ακυρώνει τις πτήσεις εσωτερικού OA 098/099 Λήμνος – Ικαρία – Λήμνος, OA 040/041 Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα, OA 074/075 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα, OA 062/063 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα, OA 012/013 Αθήνα – Νάξος – Αθήνα και OA 024/025 Αθήνα – Μήλος – Αθήνα.

Ακυρώνεται επίσης η πτήση OA 044/095 Αθήνα – Σητεία – Κάσος – Κάρπαθος – Ρόδος. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι επιβάτες με επηρεαζόμενες κρατήσεις θα λάβουν σχετική ενημέρωση από την εταιρεία ή από το ταξιδιωτικό γραφείο μέσω του οποίου αγοράστηκε το εισιτήριο.

Οι επιβάτες μπορούν να αλλάξουν εισιτήριο χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, μέσω του τηλεφώνου (+30) 210 6261000, ή να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η SKY express ακυρώνει στις 25/11/2026 τις πτήσεις GQ 460 ATH (Αθήνα) AOK (Κάρπαθος), GQ 461 AOK (Κάρπαθος) ATH (Αθήνα), GQ 400 ATH (Αθήνα) JNX (Νάξος), GQ 401 JNX (Νάξος) ATH (Αθήνα), GQ 440 ATH (Αθήνα) KIT (Κύθηρα), GQ 441 KIT (Κύθηρα) ATH (Αθήνα), GQ 470 ATH (Αθήνα) PAS (Πάρος), GQ 471 PAS (Πάρος) ATH (Αθήνα), GQ 20 ATH (Αθήνα) JSY (Σύρος), GQ 21 JSY (Σύρος) ATH (Αθήνα), GQ 2 ATH (Αθήνα) KSO (Καστοριά), GQ 2 KSO (Καστοριά) KZI (Κοζάνη) και GQ 2 KZI (Κοζάνη) ATH (Αθήνα).

«Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις για τις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης email που έχουν δηλώσει κατά την κράτησή τους» αναφέρει η Sky express.

Στα 15 περιφερειακά αεροδρόμια εξυπηρετούνται αποκλειστικά πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, στρατιωτικές πτήσεις με επιχειρησιακές αποστολές ή συμμετοχή σε προγραμματισμένες ασκήσεις, αεροσκάφη σε κατάσταση ανάγκης, νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και αποστολές έρευνας και διάσωσης. Παραμένουν ενεργές οι συχνότητες κινδύνου και διασφαλίζεται η προστασία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Δεμένα πλοία και ακτοπλοϊκές αλλαγές

Ναυτεργατικά σωματεία συμμετέχουν με 24ωρη απεργία από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης, με συνέπεια ακυρώσεις ή αλλαγές σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Οι επιβάτες χρειάζεται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τις λιμενικές αρχές πριν μεταβούν στα λιμάνια.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, ΠΕΜΕΝ, και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν προκηρύξει πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Διεκδικούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις αποδοχών κατά 12%, ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ΠΕΝΕΝ, έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής που συνδέονται με την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει επίσης η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

Δεν έχει ανακοινωθεί ενιαία απεργιακή απόφαση από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, ΠΝΟ. Για τον λόγο αυτό, η κατάσταση πρέπει να επιβεβαιώνεται ξεχωριστά για κάθε ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ και Κέντρα Υγείας με προσωπικό ασφαλείας

Τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, καθώς στην απεργία συμμετέχουν η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ.

Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε προσυγκέντρωση στις 09:30 έξω από το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στις 10:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος. Η ΟΕΝΓΕ καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις που διοργανώνονται σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Οι εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία ζητούν κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού, αυξήσεις στους χαμηλούς μισθούς και μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση. Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι οι πανεπιστημιακές Νοσηλευτικές Σχολές δεν προσελκύουν πλέον τον απαιτούμενο αριθμό φοιτητών, συνδέοντας την εξέλιξη με τις συνθήκες εργασίας και τις αποδοχές στον κλάδο.

Από τις 1.554 διαθέσιμες θέσεις στις πανεπιστημιακές Νοσηλευτικές Σχολές καλύφθηκαν οι 1.027, ενώ 527 θέσεις, περίπου το 34%, έμειναν κενές.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ακόμη ότι οι ιδιωτικές δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα πλησιάζουν το 40% των συνολικών δαπανών, ποσοστό που χαρακτηρίζει ως το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητεί σταδιακή αύξηση της δημόσιας δαπάνης Υγείας από το 5,5% στο 7,5% του ΑΕΠ.

Οι πρώτοι μισθοί στη δημόσια Υγεία, κατά την ΠΟΕΔΗΝ, είναι 708,24 ευρώ για τραυματιοφορέα, 768,98 ευρώ για βοηθό νοσηλευτή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 860,03 ευρώ για νοσηλευτή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 1.313,14 ευρώ για γιατρό Επιμελητή Β΄.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι νοσηλευτής που εργάζεται σε έναν μήνα επτά νυχτερινές, επτά απογευματινές και επτά πρωινές βάρδιες, μαζί με τρεις αργίες, λαμβάνει μόλις 100 ευρώ σε πρόσθετες αμοιβές.

Σχολεία: Η λειτουργία εξαρτάται από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών

Στην απεργία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και η ΟΛΜΕ, η οποία ζητεί αυξήσεις στις αποδοχές, μόνιμους διορισμούς, κάλυψη των κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή και αυξημένη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία δεν κλείνουν καθολικά. Η λειτουργία κάθε μονάδας εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα απεργήσουν. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, πρόωρη αποχώρηση μαθητών ή τροποποίηση της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου.

Γονείς και κηδεμόνες πρέπει να ενημερώνονται από τις διευθύνσεις των σχολείων για την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Στο συλλαλητήριο των Προπυλαίων έχει καλέσει σε συμμετοχή και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας.

Δημόσιες υπηρεσίες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμοι

Η απεργία επηρεάζει την εξυπηρέτηση των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων.

Οι πολίτες που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού ή εκκρεμείς υποθέσεις με υπηρεσίες του Δημοσίου χρειάζεται να επικοινωνούν προηγουμένως με την αρμόδια υπηρεσία, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί στη λειτουργία και καθυστερήσεις.