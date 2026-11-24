Μαγευτικές εικόνες απόλαυσαν όσοι περπάτησαν στην νυχτερινή Αθήνα σήμερα, κάτω από το φεγγάρι του Κάστορα.Η πανσέληνος του Νοεμβρίου αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του ουρανού το φθινόπωρο, με τις εικόνες να το αποδεικνύουν.

Η πανσέληνος του Κάστορα πάνω από την Ακρόπολη ΙΝΤΙΜΕ

Όσοι βρέθηκαν να παρατηρούν τον ουρανό τις πρώτες βραδινές ώρες, είδαν και το φεγγάρι “στα καλύτερά του”, καθώς όταν αυτό βρίσκεται χαμηλά, δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι μεγαλύτερο.

Γιατί το φεγγάρι είναι του Κάστορα;

Η ονομασία το “Φεγγάρι του Κάστορα” συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι κάστορες προετοιμάζονται για τον χειμώνα και μαζεύουν την τροφή τους και φτιάχνουν τις φωλιές τους.

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Ο μήνας Νοέμβριος είναι επίσης, αυτός κατά τον οποίον οι κυνηγοί στόχευαν τους κάστορες για την γούνα τους. Το όνομα έχει ταξιδέψει από τις παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Το φεγγάρι του Κάστορα λέγεται αλλιώς και “Φεγγάρι της παγωνιάς” ή “Παγωμένο φεγγάρι”.