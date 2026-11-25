Σε απεργιακό κλοιό σήμερα η χώρα λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξηε η ΑΔΕΔΥ . Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να παρατηρηθούν στις αεροπορικές μετακινήσεις .

Έτσι δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια: της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.

Τόσο η AEGEAN όσο και η Sky express με ενημέρωσή τους γνωστοποιούν την ακύρωση πτήσεων .

Ειδικότερα, η AEGEAN ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις εσωτερικού:

OA 098/099 Λήμνος – Ικαρία – Λήμνος

OA 040/041 Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα

OA 074/075 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 062/063 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 012/013 Αθήνα – Νάξος – Αθήνα

OA 024/025 Αθήνα – Μήλος – Αθήνα

OA 044/095 Αθήνα – Σητεία – Κάσος – Κάρπαθος – Ρόδος

Σύμφωνα με την AEGEAN, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εταιρεία.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν επίσης:

να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, καλώντας στο (+30) 210 6261000.

να κάνουν αίτηση για επιστροφή χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η SKY express ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ

25/11/2026 GQ 460 ATH (Αθήνα) AOK (Κάρπαθος)

25/11/2026 GQ 461 AOK (Κάρπαθος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 400 ATH (Αθήνα) JNX (Νάξος)

25/11/2026 GQ 401 JNX (Νάξος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 440 ATH (Αθήνα) KIT (Κύθηρα)

25/11/2026 GQ 441 KIT (Κύθηρα) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 470 ATH (Αθήνα) PAS (Πάρος)

25/11/2026 GQ 471 PAS (Πάρος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 20 ATH (Αθήνα) JSY (Σύρος)

25/11/2026 GQ 21 JSY (Σύρος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 2 ATH (Αθήνα) KSO (Καστοριά)

25/11/2026 GQ 2 KSO (Καστοριά) KZI (Κοζάνη)

25/11/2026 GQ 2 KZI (Κοζάνη) ATH (Αθήνα)

«Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις για τις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης email που έχουν δηλώσει κατά την κράτησή τους» αναφέρει η Sky express.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, στα συγκεκριμένα αεροδρόμια, (Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου) θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ειδικές κατηγορίες πτήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούν επιχειρησιακές αποστολές ή συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις, καθώς και τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Επίσης, θα πραγματοποιούνται νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης. Θα διασφαλίζεται ακόμη η συνεχής ακρόαση των συχνοτήτων κινδύνου, καθώς και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Με στάση εργασίας συμμετέχουν σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00, ενώ ο προαστιακός θα λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 20:00. Το χρονικό διάστημα 09:00-18:00 θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια αναλυτικά έχουν ως εξής :

Μετρό

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 και 3: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 17:36,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43,

από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58,

από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ

γραμμή 6:

Σύνταγμα: Ο πρώτος συρμός προς Πικροδάφνη θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08.

Πικροδάφνη: Ο πρώτος συρμός προς Σύνταγμα θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος προς Σύνταγμα στις 16:18 και προς Ν. Κόσμο στις 16:34.

γραμμή 7:

Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός προς Ακτή Ποσειδώνος θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος προς Ακτή Ποσειδώνος στις 16:07 και προς ΣΕΦ στις 16:31.

Ακτή Ποσειδώνος: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 16:41 και προς 2η Αγίου Κοσμά στις 17:12.

ΣΕΦ: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 09:51.

Προαστιακός

Τροποποιήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη, στα δρομολόγια του προαστιακού στην Αθήνα, λόγω στάσης εργασίας που ανακοίνωσαν οι μηχανοδηγοί. Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ) για αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με στάση εργασίας των μηχανοδηγών στον Προαστιακό Αθηνών (Πειραιάς- Αεροδρόμιο-Κιάτο- Χαλκίδα) από 04.00 έως 08.00 και από την 20.00 έως την λήξη της βάρδιας.

Για τις τροποποιήσεις δρομολογίων του Προαστιακού Αθήνας αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train.

Λεωφορεία – τρόλεϊ

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Τρένα

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν και τα δρομολόγια στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Εικοσιτετράωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων – Πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν

Σε 24ωρη απεργία, σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, από τις 00:01 έως τις 24:00, προχωρούν ναυτεργατικά σωματεία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να πραγματοποιηθούν πολλά προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας ενιαία συλλογική σύμβαση και αυξήσεις 12% σε μισθούς, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.

Παράλληλα, ζητούν 35ωρη εβδομαδιαία εργασία, ενίσχυση των οργανικών συνθέσεων, μέτρα ασφάλειας και προστασία των ναυτεργατών από την απασχόληση σε εμπόλεμες περιοχές.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αποφάσισε 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, διεκδικώντας αυξήσεις αποδοχών, εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στα λιμάνια που καλύπτει η κινητοποίηση.

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ). Ζητεί την πλήρη εφαρμογή των όρων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την έγκαιρη ενημέρωση των πληρωμάτων για το πρόγραμμα εργασίας, τα ρεπό και τις αργίες, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων ωρών εργασίας και ανάπαυσης, σύμφωνα με τη ΣΣΕ και τη διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC).

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ασφάλειας των ταξιδιών, απαιτώντας επαρκή στελέχωση των ρυμουλκών για την κάλυψη των βαρδιών και εκφράζοντας την αντίθεσή της στην υπερεργασία και στην πραγματοποίηση ταξιδιών διάρκειας άνω των 12 ωρών με μία μόνο βάρδια. Πηγή ΑΠΕ