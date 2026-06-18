Διπλό ευρωπαϊκό ράπισμα στην Τουρκία
Νέο αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία είχαμε σήμερα από την Ευρώπη, μετά την έκθεση καταπέλτη του Ευρωκοινοβουλίου.
Η κυρία Κάλας, η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρώπης στην ουσία, δεν προσπάθησε καθόλου να κατευνάσει τους Τούρκους.
Μας ενημερώνει η Ευαγγελία Τσικρίκα.
Σχολιάζει ο Διδάκτωρ Γεωπολιτικής – Καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων Γιώργος Φίλης
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