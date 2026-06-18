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Διπλό ευρωπαϊκό ράπισμα στην Τουρκία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/06/2026 21:35

Νέο αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία είχαμε σήμερα από την Ευρώπη, μετά την έκθεση καταπέλτη του Ευρωκοινοβουλίου.

Η κυρία Κάλας, η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρώπης στην ουσία, δεν προσπάθησε καθόλου να κατευνάσει τους Τούρκους.

Μας ενημερώνει η Ευαγγελία Τσικρίκα.

Σχολιάζει ο Διδάκτωρ Γεωπολιτικής – Καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων Γιώργος Φίλης

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