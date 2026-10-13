Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 58χρονη που έβαλε φωτιά στην εξώπορτα γειτόνισσας

Καταδικάστηκε η 58χρονη η οποία επιχείρησε να βάλει φωτιά στο διαμέρισμα της γειτόνισσάς της στην Τούμπα, Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, η πρώτη απόπειρα εμπρησμού έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της διαπίστωσε υπολείμματα φωτιάς στην εξώπορτα του διαμερίσματός της. Και δεν ήταν το μοναδικό συμβάν. Ακολούθησαν άλλα δύο απόπειρες, στις οποίες η κατηγορούμενη επιχείρησε να βάλει φωτιά.

Η κατάθεση του θύματος

«Την είδα από το ματάκι της εξώπορτας και έτσι κατάλαβα ότι είναι αυτή. Μένουμε στην ίδια πολυκατοικία 50 χρόνια και δεν είχαμε προβλήματα. Αρχικά διαπίστωσα ότι η πόρτα του διαμερίσματος ήταν σκισμένη και είχε χαρακιές, και μετά ακολούθησαν οι φωτιές.Έχω φύγει από το σπίτι μου, καθώς φοβάμαι πολύ», η ίδια προσθέτει.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα φέρεται να αποφάσισε να λύσει μια και καλή τις προσωπικές τους διαφορές. Έβαλε φωτιά σε χαρτοπετσέτες οι οποίες ήταν εμποτισμένες με κολόνια (εύφλεκτο υλικό). Ταυτόχρονα εκτόξευε και απειλές. Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στις Αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.

Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως. Κρίθηκε ότι ενήργησε έχοντας μειωμένο καταλογισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη δεν προσήλθε στο δικαστήριο, όμως εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Γνωστοποίησε ότι η 58χρονη εντολέας του αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και πλέον λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.