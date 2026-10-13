Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Εξαίρεση της Ανακρίτριας ζητούν οι δύο κατηγορούμενοι

Ανατροπή σημειώθηκε στα δικαστήρια καθώς πάγωσε η απολογητική διαδικασία για τους δύο νεαρούς, ηλικίας 18 και 22 ετών, που κατηγορούνται για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα.

Αν και οι δύο κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι απολογίες τους δεν ξεκίνησαν ποτέ. Οι συνήγοροί τους κατέθεσαν επίσημη αίτηση εξαίρεσης κατά της Ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της προσάπτουν προκατάληψη, υποστηρίζοντας ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης παρότι ο ένας εκ των δύο είχε ήδη παραδοθεί αυτοβούλως.

Πλέον, τον λόγο έχει το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει εκτάκτως για να κρίνει αν ευσταθούν οι αιτιάσεις περί μεροληψίας, κρατώντας τη διαδικασία «στον πάγο» μέχρι την έκδοση της απόφασης.