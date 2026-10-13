Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο προμηθευτής ecstasy της 20χρονης

Στη σύλληψη άνδρα που φέρεται να προμήθευσε ναρκωτικά, μεταξύ αυτών ecstasy, στην 20χρονη η οποία έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι Αρχές.

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον φερόμενο ως προμηθευτή και τον εντόπισαν σε οικία συγγενικού του προσώπου. Κατά την έρευνα στον χώρο βρέθηκαν ποσότητες MDMA, καθώς και άλλα ναρκωτικά.

Ένταλμα σε βάρος του συλληφθέντα

Ο συλληφθείς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η σύλληψή του αποτελεί τη δεύτερη στην υπόθεση του θανάτου της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί η σύλληψη του φίλου της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της το βράδυ που πέθανε.

Ο αποχαιρετισμός του πατέρα της 20χρονης

Ο πατέρας της 20χρονης αποχαιρέτησε την κόρη του με δημόσια ανάρτηση, γράφοντας: «Δεν υπάρχουν λέξεις γι’αυτό τον πόνο . Σ’ ευχαριστούμε για τα χρόνια που μας χαρίσες δίπλα σου .Για εμάς δε θα φύγεις και δεν έφυγες ποτέ . Καλό παράδεισο κόρη μας , παιδί μας !Σ αγαπάμε . Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δε τελειώνει ΠΟΤΕ».