Το σόι σου – Αλέξανδρος Μπουρδούμης “Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή τη σειρά”

«Το σόι σου», μη χάσετε το απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 21:00

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο λατρεμένος Ζουζουνέλ του «σογιού», ήταν καλεσμένος της Κατερίνας Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την επιτυχημένη σειρά, το ρόλο του, αλλά και την οικογένειά του.

Η σειρά αυτή έχει καταφέρει κάτι μαγικό, να την παρακολουθούν όλοι, μικροί μεγάλοι… «δεν ξέρουμε κι εμείς πώς το έχουμε καταφέρει αυτό όλοι μαζί. Είναι ένα στοιχείο που δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία αλλά και με τις κοινωνικές τάξεις. Το βλέπουν όλοι και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν να έχουν ενωθεί όλοι γύρω από αυτές τις δυο οικογένειες και κάτι καθρεφτίζεται επάνω τους», θα πει ο Αλέξανδρος. «Αυτή η σειρά είναι μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Μου λένε πολύ συχνά ότι τα παιδιά διαβάζουν ακούγοντας το σόι».

«Είμαστε ευγνώμονες που κάνουμε «το σόι σου» κι εγώ που βρίσκομαι σε αυτή την παρέα, γιατί έχουμε γίνει ένα είδος οικογένειας και με τα καλά και με τα κακά της», λέει χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις δυσκολίες των γυρισμάτων θα πει ότι οι πιο απαιτητικές σκηνές «είναι αυτές του τραπεζιού, λέμε καλώς ήρθατε στην κόλαση, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους». Όμως, όλες οι δυσκολίες ξεπερνούνται καθώς μετά τόσα χρόνια έχουν συνδεθεί τόσο και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον ακόμη και όταν οι μέρες δεν είναι τόσο καλές για κάποιους.

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη:

Όσο για το εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει, θα αναφερθεί στο στοιχείο της προσφοράς «ο Κωνσταντίνος είναι ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αγάπη και τη βοήθειά του σε όλους, χωρίς να περιμένει να λάβει κάτι. Νομίζω ότι σε αυτό μοιάζουμε, το κάνει από αλτρουισμό, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας του».