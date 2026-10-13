«Δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της»

Στην απόπειρα δηλητηρίασης του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι….Οι αρχές αναλύουν καρέ καρέ τα βίντεο ντοκουμέντα που φέρεται να καταγράφουν την 41 ετών γυναίκα να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα που είχε στο σπίτι του.

Ο Άλκης Παππάς βρίσκεται στο Περιστέρι και μας ενημερώνει.