Σταμάτησαν οι συνομιλίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Σταμάτησαν οι συνομιλίες της Ελλάδας με το Βρετανικό Μουσείο για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, η οποία αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή «δεν διεξάγονται συνομιλίες» και ότι από ελληνικής πλευράς έχει διαμηνυθεί πως δεν προβλέπεται η άμεση επανέναρξή τους.

΄΄Αγκάθι΄΄ στις συνομιλίες το ερώτημα ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των Γλυπτών με τις πληροφορίες να αναφέρουν και κυρίως το βρετανικό δημοσίευμα ότι η εικόνα στασιμότητας δεν είναι καινούργια. Εδώ και αρκετό διάστημα ήταν γνωστό ότι οι επαφές, οι οποίες είχαν ενταθεί από το 2021 και έπειτα, δεν προχωρούσαν με τον ρυθμό των προηγούμενων ετών. Η σαφέστερη εκτίμηση πηγών ότι οι συνομιλίες θεωρούνται πλέον ότι έχουν λήξει λόγω της αδυναμίας των δύο πλευρών και κυρίως των Βρετανών να ξεπεράσουν το βασικό εμπόδιο: το ζήτημα της κυριότητας των Γλυπτών.

Το Βρετανικό Μουσείο εμμένει στην άποψη ότι με βάση το ισχύον βρετανικό νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να παραχωρήσει οριστικά αντικείμενα της συλλογής του, παρά μόνο να τα δανείσει. Ένα κανονικό καθεστώς δανεισμού, όμως, προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή. Αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αθήνα, η οποία δεν αναγνωρίζει ότι το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε νόμιμα την κυριότητα των Γλυπτών.

Η ελληνική θέση είναι σαφής: τα Γλυπτά που βρίσκονται στο Λονδίνο αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του Παρθενώνα και πρέπει να επανενωθούν με όσα εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι περίπου το 60% του σωζόμενου γλυπτού υλικού του Παρθενώνα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο και το υπόλοιπο κυρίως στην Αθήνα.