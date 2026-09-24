52χρονος χειριστής εκσκαφέα έχασε τη ζωή του στο Άγιο Όρος

Τραγικό τέλος είχε η εργασία ενός 52χρονου χειριστή εκσκαφέα κοντά στην Ιερά Μονή Ιβήρων, στο Άγιο Όρος.

Το μηχάνημα εξετράπη από την πορεία του και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό, με αποτέλεσμα ο 52χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για την επιχείρηση ανάσυρσής του.

Συνολικά συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καρυών.

Ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.