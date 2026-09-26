Έκρυψε ηρωίνη σε μαλακτικό ρούχων – Τι εντόπισε ο σκύλος Κ9

Ένας 50χρονος υπήκοος Γεωργίας συνελήφθη το απόγευμα της 25ης Σεπτεμβρίου στον λιμένα Πειραιά, για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Η σύλληψη έγινε μέσα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, κατά τη διάρκεια ελέγχων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Καθοριστική ήταν η συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Κ9 Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΚΕΛΛΥ».

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 50χρονος επιχείρησε να στείλει στη Λέρο μία τσάντα ως ασυνόδευτο δέμα.

Μέσα στην τσάντα βρέθηκαν:

Ένα πλαστικό δοχείο με μαλακτικό ρούχων, στο οποίο είχε κρυφτεί συσκευασία με ηρωίνη σε μορφή βράχου, συνολικού μεικτού βάρους 18,66 γραμμαρίων.

Μία συσκευασία με 10 μικρότερες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μεικτού βάρους 8,66 γραμμαρίων.

Μία συσκευασία με πέντε δισκία Liprazol, συνολικού μεικτού βάρους 9,76 γραμμαρίων.

Κατά τον περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων του 50χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του υπήρχαν δύο εθνικά διοικητικά μέτρα. Με αυτά υποχρεωνόταν να παρουσιάζεται στην Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του.

Οι κατασχεθείσες ουσίες θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση. Η εκτιμώμενη αξία τους υπολογίζεται από 340 έως 720 ευρώ.

Παράλληλα, οι λιμενικές Αρχές αναζητούν τον παραλήπτη που αναγράφεται στην απόδειξη μεταφοράς του δέματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στην κατοχή του συλληφθέντα κατασχέθηκαν ακόμη τρία κινητά τηλέφωνα.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.