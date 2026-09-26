Διαφήμιζε ρόφημα κατά του αλκοτέστ μέσω TikTok – Τον εντόπισαν οι Αρχές

Δικογραφία σε βάρος 59χρονου σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μετά τον εντοπισμό διαδικτυακής προώθησης σκευάσματος που παρουσιαζόταν ως λύση για την αλλοίωση των αποτελεσμάτων του αλκοτέστ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 59χρονος φέρεται να διαφήμιζε μέσω TikTok ιστοσελίδα που προωθούσε το προϊόν.

Το σκεύασμα παρουσιαζόταν ως προϊόν που μπορούσε, μετά την κατανάλωση αλκοόλ, να επηρεάσει το αποτέλεσμα ελέγχου της Τροχαίας.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται μετά από καταγγελία μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης.

Ακολούθησε ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα. Οι Αρχές φέρεται να ταυτοποίησαν τον 59χρονο ως διαχειριστή της ιστοσελίδας, ενώ εντοπίστηκε και εταιρεία που αποτελεί θυγατρική επιχείρησης με έδρα στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας ενημερώθηκαν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Κατά τον έλεγχο του ΕΦΕΤ στην εταιρεία εντοπίστηκαν 99 τεμάχια του συγκεκριμένου σκευάσματος. Τα προϊόντα δεσμεύθηκαν για δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση.

Όπως προέκυψε, τα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους, περιείχαν βιταμίνες σε συγκεντρώσεις έως και έξι φορές μεγαλύτερες από αντίστοιχα εμπλουτισμένα ποτά χωρίς αλκοόλ, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 59χρονου υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.