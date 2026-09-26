Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οικιακή βοηθός για κλοπή κοσμημάτων

Στη σύλληψη μιας 68χρονης οικιακής βοηθού προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία για κλοπή κοσμημάτων από το σπίτι όπου εργαζόταν.

Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Γεωργία, φέρεται να αφαίρεσε κοσμήματα και χρυσαφικά από την κατοικία της εργοδότριάς της.

Η 68χρονη έγινε αντιληπτή από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία ενημέρωσε άμεσα την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή της. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην τσάντα της τα κοσμήματα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν αφαιρεθεί από το σπίτι.

Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Παράλληλα, από τον έλεγχο των στοιχείων της 68χρονης διαπιστώθηκε, ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα για την παραμονή της στη χώρα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών.