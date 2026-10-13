Πυρκαγιές: Χαμηλή επικινδυνότητα σε όλη την Ελλάδα
Χαμηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη τη χώρα σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Η πρόβλεψη για όλη τη χώρα
Σύμφωνα με τον χάρτη, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 1, που αντιστοιχεί σε χαμηλό κίνδυνο.
Τι αναφέρει η Πολιτική Προστασία
Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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