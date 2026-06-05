Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος που άνοιξε σφραγισμένο κατάστημα και απείλησε δημοτικούς αστυνομικούς

Ένας 63χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για παραβίαση σφραγίδας Αρχής και απειλή, καθώς φέρεται να είχε θέσει ξανά σε λειτουργία κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που είχε σφραγιστεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενήργησαν δημοτικοί αστυνομικοί, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργούσε παρά τη σχετική απόφαση σφράγισης. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές, ο 63χρονος φέρεται να απείλησε τους ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση παραπέμπεται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.