Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για την χθεσινή πυρκαγιά στο άλσος Βεΐκου
Συνελήφθη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ένας 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας είναι υπαίτιος για τη φωτιά στο άλσος Βεΐκου.
Ο 45χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφώρου και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις