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Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για την χθεσινή πυρκαγιά στο άλσος Βεΐκου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/06/2026 10:19
Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για την χθεσινή πυρκαγιά στο άλσος Βεΐκου
INTIME

Συνελήφθη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ένας 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας είναι υπαίτιος για τη φωτιά στο άλσος Βεΐκου.

Ο 45χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφώρου και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

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