Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε παντοπωλείο στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης

Στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε παντοπωλείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε πάνω στη βιτρίνα του καταστήματος, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα: ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν έξω από το μαγαζί και τακτοποιούσε προϊόντα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.