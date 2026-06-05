Τροχαίο με παράσυρση και έναν νεκρό στην Καλλιθέα

Τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε βραδινές ώρες της Πέμπτης στην λεωφόρο Θησέως στην διασταύρωση με την οδό Σπάρτης στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της οδού Ιατρίδου, όταν οδηγός μοτοσυκλέτας εξετράπη της πορείας του και αφού παρέσυρε μια 71χρονη γυναίκα, που διέσχιζε κάθετα το δρόμο από την διάβαση πεζών, στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 28χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η 71χρονη τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Παντελεήμων».