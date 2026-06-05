Τουριστικό σκάφος με 21 επιβαίνοντες προσάραξε στη νησίδα Κερί στην Αίγινα

Στη θαλάσσια περιοχή νότια του Τούρλου στην Αίγινα, κοντά στη νησίδα Κερί, σημειώθηκε το πρωί προσάραξη επιβατηγού–τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν 21 άτομα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, με περιπολικό σκάφος να φτάνει γρήγορα στην περιοχή, ενώ συνέδραμε και ιδιωτικό σκάφος με δύτη, ώστε να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και ενέργειες για την αποκόλληση του σκάφους.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό, ενώ την ώρα της προσάραξης έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.

Τα αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.