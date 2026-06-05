Θεσσαλονίκη: 34χρονος σκαρφάλωσε στον 2ο όροφο και έκλεψε 500 ευρώ από τη γιαγιά του

Ένας 34χρονος άνδρας συνελήφθη για κλοπή από το σπίτι της γιαγιάς του, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης ανέβηκε στο κτίριο και εισήλθε στο διαμέρισμα κατά τις ώρες που η ηλικιωμένη απουσίαζε, αφαιρώντας το ποσό των 500 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε εχθές μεταξύ 08:00 το πρωί και 17:00 το απόγευμα. Οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ οδηγήθηκε στη σύλληψη μετά την αστυνομική έρευνα.