Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο
Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία εκκένωσης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.
Άγνωστος τηλεφώνησε το πρωί της Τετάρτης (30/9/2026), σε γραφείο των Δικαστηρίων, και προειδοποίησε για ύπαρξη βόμβας στο κτίριο.
Άμεσα, έγιναν, όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, και ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις, ενώ εκκενώθηκε το κτίριο.
Η Αστυνομία, προβαίνει σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης.
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