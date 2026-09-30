Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία εκκένωσης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Άγνωστος τηλεφώνησε το πρωί της Τετάρτης (30/9/2026), σε γραφείο των Δικαστηρίων, και προειδοποίησε για ύπαρξη βόμβας στο κτίριο.

Άμεσα, έγιναν, όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, και ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις, ενώ εκκενώθηκε το κτίριο.

Η Αστυνομία, προβαίνει σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης.