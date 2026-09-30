Τέμπη: Το πανό για την Ιφιγένεια Μήτσκα έξω από τη δίκη

Ένα μεγάλο πανό με τη φωτογραφία της Ιφιγένειας Μήτσκα κρέμασαν στα κάγκελα έξω από τη δικαστική αίθουσα στη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της στα 22 της χρόνια, στη φονική σύγκρουση της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Πάνω στη φωτογραφία αναγράφονται δύο ημερομηνίες: «Γεννήθηκε 22.9.2000 – Δολοφονήθηκε 28.2.2023». Δύο ημερομηνίες που χωρίζουν τη ζωή της Ιφιγένειας από τον θάνατό της.

Το πανό για την Ιφιγένεια Μήτσκα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-onlarissa.gr

«Κοιμήσου κοριτσάκι… Είναι μακρύς ο δρόμος»

Κάτω από τη φωτογραφία, οι συγγενείς της επέλεξαν στίχους από το ποίημα «Πρωινό Άστρο» του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο είχε αφιερώσει στην κόρη του, Έρη.

«Κοιμήσου κοριτσάκι… Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις».

Τα λόγια αποκτούν ιδιαίτερο βάρος στην περίπτωση της Ιφιγένειας. Η ίδια δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Δεν πρόλαβε να ακολουθήσει τον δρόμο της ζωής της και να πραγματοποιήσει τα όνειρά της.

Η Ιφιγένεια στο Intercity 62

Η Ιφιγένεια Μήτσκα ταξίδευε με την επιβατική αμαξοστοιχία Intercity 62. Βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι όταν σημειώθηκε η φονική σύγκρουση στα Τέμπη.

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την τραγωδία, η φωτογραφία της βρίσκεται έξω από τη δικαστική αίθουσα στη Λάρισα. Η οικογένειά της συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη μνήμη της.

Οι στίχοι του Ρίτσου μοιάζουν με ένα νανούρισμα που έμεινε στη μέση. Μια ζωή που θα έπρεπε να έχει μπροστά της έναν μακρύ δρόμο, αλλά σταμάτησε πρόωρα.