Επεισοδιακή καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη- Συνέλαβαν διακινητή

Σε καταδίωξη βγαλμένη από ταινία εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στην Θεσσαλονίκη.

Ο 37χρονος μετέφερε παράνομα οκτώ αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων κι έναν ανήλικο.

Ο διακινητής, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στα διόδια Ανάληψης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν καταδίωξη μέχρι την Θεσσαλονίκη, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Οι Αρχές κατάφεραν να τον συλλάβουν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ υπηκόους Ιράκ, μεταξύ των οποίων κι ένα ανήλικο άτομο. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η Αστυνομία, δύο από τους διακινούμενους βρίσκονταν στον χώρο των αποσκευών, ενώ κανένας δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.

Ο 37χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.