‘Στον αέρα” οι σχολικές εκδρομές
Τις σφοδρές αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών έχει προκαλέσει η οδηγία του υπουργείου, η οποία αφορά τις σχολικές εκδρομές.
Σύμφωνα με την απόφαση η ευθύνη ορίων ταχύτητας του λεωφορείου που πραγματοποιεί την σχολική εκδρομή, καθώς και η καταλληλότητα των χώρων θα βαραίνει τους εκπαιδευτικούς.
Στην εκπομπή Super Κατερίνα, μίλησε ο Ηλίας Πατίδης, μέλος του Δ.Σ. ΟΛΜΕ. Όπως είπε ο αρχηγός της εκδρομής έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την απόφαση, για την καταλληλότητα των χώρων που επισκέπτονται, ενώ θα πρέπει να ελέγχουν τα όρια ταχύτητας. Εάν το όριο ξεπεραστεί ο εκπαιδευτικός που συνοδεύει την εκδρομή θα οδηγείται στο αυτόφωρο. Όπως τόνισε στην κάμερα της εκπομπής το πλαίσιο της απόφασης είναι ανεφάρμοστο, και μετακινεί τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς.
Η Βιολέττα Γαλανοπούλου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ΔΟΕ είπε στην εκπομπή: “Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αστυνομικοί, προσέχουμε πολύ τα παιδιά και τα προστατεύουμε στα πλαίσια της δικής μας εργασίας.”
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