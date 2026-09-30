‘Στον αέρα” οι σχολικές εκδρομές

Τις σφοδρές αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών έχει προκαλέσει η οδηγία του υπουργείου, η οποία αφορά τις σχολικές εκδρομές.

Σύμφωνα με την απόφαση η ευθύνη ορίων ταχύτητας του λεωφορείου που πραγματοποιεί την σχολική εκδρομή, καθώς και η καταλληλότητα των χώρων θα βαραίνει τους εκπαιδευτικούς.

Στην εκπομπή Super Κατερίνα, μίλησε ο Ηλίας Πατίδης, μέλος του Δ.Σ. ΟΛΜΕ. Όπως είπε ο αρχηγός της εκδρομής έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την απόφαση, για την καταλληλότητα των χώρων που επισκέπτονται, ενώ θα πρέπει να ελέγχουν τα όρια ταχύτητας. Εάν το όριο ξεπεραστεί ο εκπαιδευτικός που συνοδεύει την εκδρομή θα οδηγείται στο αυτόφωρο. Όπως τόνισε στην κάμερα της εκπομπής το πλαίσιο της απόφασης είναι ανεφάρμοστο, και μετακινεί τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς.

Η Βιολέττα Γαλανοπούλου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ΔΟΕ είπε στην εκπομπή: “Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αστυνομικοί, προσέχουμε πολύ τα παιδιά και τα προστατεύουμε στα πλαίσια της δικής μας εργασίας.”