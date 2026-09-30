Οι απαιτήσεις της γιατρού στις φυλακές Κορυδαλλού

“Δεν έχει καταλάβει που βρίσκεται η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη” λένε πηγές από τις φυλακές Κορυδαλλού στην Super Κατερίνα.

Όπως λένε στην εκπομπή “η γιατρός θεωρεί πως είναι πάνω από όλους. Νομίζει ότι βρίσκεται ακόμα στο Κολωνάκι. Ζητάει παράλογα πράγματα και φωνάζει”

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρ. αστυνομικών νοτιοανατολικής αττικής δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής ότι προσπάθησαν να της δώσουν καλλυντικά τα οποία ζήτησε.