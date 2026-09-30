GJN: Συγκίνησε με το “ποτέ ποτέ” στη σκηνή του Λυκαβηττού

Ο Good Job Nicky (Νικόλας Βαρθακούρης) ανέβηκε στη σκηνή του Λυκαβηττού και τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ». Το τραγούδι έχει γράψει ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, και ο Γιώργος Μαζωνάκης το είχε συνδέσει με τη δική του ξεχωριστή μουσική διαδρομή.

Με τη συνοδεία ενός πιάνου

Ο νεαρός τραγουδιστής ερμήνευσε το «Ποτέ Ποτέ» έχοντας δίπλα του μόνο ένα πιάνο. Έδωσε τη δική του ερμηνεία στη μελωδία και φόρτισε τη στιγμή με έντονο συναίσθημα.

Το κοινό ακολούθησε τον Good Job Nicky σε κάθε στίχο. Όταν ολοκληρώθηκε η ερμηνεία, το παρατεταμένο χειροκρότημα αποτύπωσε τη συγκίνηση που προκάλεσε η στιγμή.

Το τραγούδι που έφερε ξανά τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή

Μέσα από τη μουσική, οι μνήμες του Γιώργου Μαζωνάκη επέστρεψαν στη σκηνή του Λυκαβηττού. Το «Ποτέ Ποτέ» δεν παρουσιάστηκε απλώς ως ένα τραγούδι, αλλά ως ένα κομμάτι που συνδέεται με τη διαδρομή και τις στιγμές του ερμηνευτή.

Η ερμηνεία του Good Job Nicky έγινε έτσι ένας φόρος τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, έφερε με έναν ιδιαίτερο τρόπο κοντά τον Γιάννη Πάριο, τον γιο του και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πηγή:gpstomusic