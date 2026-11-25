Αυξημένη κίνηση καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026 στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να παρουσιάζει προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις υπήρξαν επίσης στη Μεσογείων, την Κηφισίας και την Αττική Οδό, όπου η διαδρομή προς το Αεροδρόμιο επιβαρύνθηκε σημαντικά.

Στον Κηφισό η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Επιβάρυνση καταγράφηκε ακόμη στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στην περιοχή του Μεταξουργείου, κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Μποτιλιάρισμα σημειώθηκε στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στη λεωφόρο Αθηνών. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφηκαν στη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος του Αλίμου.

Προβλήματα υπήρχαν επίσης στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος του Καρέα, καθώς και στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου. Καθυστερήσεις αναφέρθηκαν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στις περιοχές του Ελληνικού, του Αλίμου και της Δάφνης.

Αττική Οδός: Η μεγαλύτερη καθυστέρηση προς Αεροδρόμιο

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Για το ρεύμα προς Ελευσίνα, οι αναφορές περιέγραψαν καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ σε νεότερη ενημέρωση της Attiki Odos Traffic καταγράφηκαν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας και στην Περιφερειακή Υμηττού.

Η ενημέρωση της Attiki Odos Traffic ανέφερε: «Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας,15΄-20΄Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.