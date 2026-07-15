Σαρωτικοί έλεγχοι στα ενοικιαζόμενα δωμάτια– Οι αλλαγές για τους ιδιοκτήτες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού να πραγματοποιούν διοικητικούς ελέγχους -αρχικά- σε 1.500 Airbnb που έχουν επιλεγεί από την ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος εποπτείας που θα επεκταθεί σταδιακά σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων.

Οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται ηλεκτρονικά τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο και καλούνται να αποστείλουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο έλεγχος ολοκληρώνεται χωρίς αυτοψία. Αν όμως προκύψουν ελλείψεις ή ασάφειες, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το νέο καθεστώς προβλέπει αυστηρές κυρώσεις. Όσοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο αντιμετωπίζουν πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στις 10.000 ευρώ σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης μέσα σε έναν χρόνο και φθάνει τις 20.000 ευρώ σε κάθε επόμενη υποτροπή.

Οι απαιτήσεις δεν περιορίζονται στα δικαιολογητικά. Τα καταλύματα πρέπει να διαθέτουν, μεταξύ άλλων, ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πυροσβεστήρα, ανιχνευτή καπνού, ρελέ διαρροής, σήμανση διαφυγής, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να αποδεικνύουν ότι ο εξοπλισμός αυτός βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί μέσα στο ακίνητο.

Στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης λειτουργούν με τις ίδιες ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, ενισχύοντας την προστασία των επισκεπτών και την αξιοπιστία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.