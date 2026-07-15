Πανελλαδικές Εξετάσεις: Μέχρι αύριο η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, θα παραμείνει ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την υποβολή μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, από τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ, των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Έτσι, οι υποψήφιοι, μπορούν να μπουνν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michanografiko.it.minedu.gov.gr με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Να σημειωθεί, ότι η προθεσμία για την υποβολή του υποβολής Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου είναι αποκλειστική, μέχρι τα μεσάνυχτα της 17ης Ιουλίου, και ώρα 23:59.

Εν τω μεταξύ, προτείνεται στους υποψηφίους, να αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους ή εκτυπώσουν, το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, το οποίο θα έχει και αριθμό πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μπορούν τις τελικές τους προτιμήσεις.

Μετά τη διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.