Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο 69χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής

Χωρίς αποτέλεσμα, παραμένουν οι έρευνες, για τον εντοπισμό ενός 69χρονου αγνοούμενου στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, ανετράπη η βάρκα στην οποία επέβαινε, μαζί με τη 67χρονη σύζυγό του.

Η γυναίκα, κατάφερε, κολυμπώντας να σωθεί, όταν σκάφος που έπλεε στην περιοχή, την εντόπισε και την περισυνέλλεξε.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του αγνοούμενου, λαμβάνουν μέρος δυο σκάφη του Λιμενικού, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ιδιωτικά σκάφη, ένα ελικόπτερο Super Puma, και ένας δύτης.