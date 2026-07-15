Μετέφερε ναρκωτικά με…κρουαζιερόπλοιο

Χειροπέδες σε έναν 71χρονο αμερικανό πέρασαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά χτες μεσημέρι.

Ο άνδρας είχε στην κατοχή του ποσότητα κοκαΪνης και φυτικής κάνναβης και ήταν επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο που είχε δέσει στο λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν :

μία γυάλινη συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 7,84 γραμμαρίων.

συνολικού μικτού βάρους 7,84 γραμμαρίων. ένα πλαστικό δοχείο με αποσπάσματα φυτικής κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 142, 88 γραμμαρίων.

συνολικού μικτού βάρους 142, 88 γραμμαρίων. έξι αυτοσχέδια τσιγάρα με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 7,93 γραμμαρίων.

με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 7,93 γραμμαρίων. μία συσκευασία με γλύκισμα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 35,29 γραμμαρίων,

μία συσκευασία με γλύκισμα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 16,13 γραμμαρίων και

δύο ατμιστές με έλαια κάνναβης.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους