Φονικός εμπρησμός στη Θεσσαλονίκη: Ενώπιων της ανακρίτριας ο 24χρονος

Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε ο 24χρονος που συνελήφθη καθώς φέρεται να εμπλέκεται στον φονικό εμπρησμό με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο κατηγορούμενος ήταν εκείνος που παραχώρησε το εγκαταλελειμένο σπίτι ενώ καλείται να δώσει εξηγήσεις σχετικά με όσα αποδίδονται στους άλλους δύο συγκατηγορούμενούς του, την 26χρονη και τον 29χρονο.

Οι δύο είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους καθώς φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης. Η δίωξη σε βάρος τους αφορά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και τρομοκρατική οργάνωση.

Ο 24χρονος ωστόσο κατά την προανάκριση αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση ενώ ισχυρίστηκε πως δεν γνώρίζει τους άλλους δύο κατηγορούμενους. Αναφορικά με το εγκαταλελειμένο σπίτι δήλωσε πως τα κλειδιά τα έδωσε σε άτομα που γνώριζε χωρίς να ξέρει με ποιο τρόπο αυτά χρησιμοποιήθηκαν και από ποιους στη συνέχεια.