Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση και αλκοόλ

Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ανάμεσά τους, ένας 22χρονος που εντοπίστηκε να κινείται με 166 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο ταχύτητας 90 χλμ./ώρα, καθώς και ένας 45χρονος που έριξε το αυτοκίνητό του σε κατάστημα εστίασης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Οι συλλήψεις έγιναν σε διαφορετικά περιστατικά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Με 166 χλμ./ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων

Ο 22χρονος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος πραγματοποιούσε και διαδοχικούς επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τους αστυνομικούς της Τροχαίας.

Σύγκρουση με υπηρεσιακό όχημα από 47χρονη

Σε διαφορετικό περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν μια 47χρονη οδηγό, η οποία είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η γυναίκα κινούνταν στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όταν το όχημά της συγκρούστηκε με υπηρεσιακό όχημα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Αυτοκίνητο κατέληξε σε κατάστημα – Τρεις τραυματίες

Στο τρίτο περιστατικό, ένας 45χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε μέσα σε κατάστημα εστίασης.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στον χώρο του καταστήματος.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 45χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.