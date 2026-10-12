Λουκέτο στην κλινική της Θέρμης
Σφραγίζεται σήμερα η κλινική στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετά την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας, λόγω υποστελέχωσης. Η απόφαση ελήφθη από την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.
Το πρωί έφτασαν στην εγκατάσταση εισαγγελέας και αστυνομικοί, προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση και να ολοκληρωθεί η διαδικασία σφράγισης.
Η κλινική είχε ήδη εκκενωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Οι 20 ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί απομακρύνθηκαν, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες ενέργειες.
Στο επίκεντρο και δεύτερη κλινική
Η μονάδα στη Θέρμη ανήκει στον ίδιο όμιλο με κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Για τη δεύτερη κλινική έχει επίσης αποφασιστεί η σφράγιση.
Οι εξελίξεις στις δύο υποθέσεις φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα αδειοδότησης και στελέχωσης των μονάδων υγείας.
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